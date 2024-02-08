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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Grenzgänger

DMAXFolge vom 08.02.2024
Grenzgänger

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 08.02.2024: Grenzgänger

45 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Die Wintersaison im Beringmeer läuft auf Hochtouren. Um ihre Quote für Bairdi-Krabben möglichst schnell zu erreichen, haben sich Skipper Sig Hansen und Co-Kapitänin Mandy entschlossen, bis an den äußersten Ostrand der Fanggründe vorzustoßen. Jetzt müssen die Grenzgänger:innen ihren Kompass gut im Griff haben. Denn ansonsten droht die „Northwestern“ in illegalen Gewässern zu jagen. Derweil bekommt es Johnathan Hillstrand an Bord der „Time Bandit“ mit Rivalitäten innerhalb der Besatzung zu tun, und die Fischer auf der „Saga“ müssen aufgrund eines verletzten Crewmitglieds am Limit schuften.

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