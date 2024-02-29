Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 29.02.2024: Ein Selfie für die Ewigkeit
45 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Der Fangflotte sitzt die Zeit im Nacken. Bis zur Schließung der Verarbeitungsbetriebe bleiben nur 10 Tage. Beim Endspurt in der Wintersaison ist den Seeleuten jedes Mittel recht. Sig Hansen bringt sogar einen jahrzehntealten Computer zum Laufen, um einen fast vergessenen Schneekrabben-Hotspot aufzuspüren. Derweil hat die „Time Bandit“ in den Fanggründen für Goldene Königskrabben mit schwerem Seegang zu kämpfen. Wenn Kapitän Johnathan Hillstrand nicht aufpasst, drohen Körbe im Wert von 24.000 Dollar im feuchten Grab der Beringsee zu enden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.