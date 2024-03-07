Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 07.03.2024: Gefangen in der Passage
88 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Zwei knüppelharte Monate in der Wintersaison gehen zu Ende. Während einzelne Schiffe ihr Soll bereits erfüllt haben, muss die „Northwestern“ noch einmal hinaus aufs stürmische Beringmeer. Der Grund? Seebär Sig Hansen hat sich bei Gewicht und Größe der gefangenen Krabben verschätzt. Nun fehlen noch rund 1.500 Kilo, damit die Crew ihre Quote erreicht. Derweil hat Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen in den Gewässern von Kodiak mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. An Bord der „Victory“ muss sie Krabben im Wert von 100.000 Dollar lange genug am Leben halten, bis sie einen Entladetermin bekommt.
