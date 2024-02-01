Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 01.02.2024: Die alte Frau und das Meer
44 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12
Auf der Jagd nach Bairdi-Krabben sind Sig Hansen und seine Tochter Mandy in viel frequentierten Gewässern unterwegs. Aber plötzlich gibt es technische Probleme an Bord der „Northwestern“: Das GPS fällt aus, was gleichzeitig auch die Steuerungsautomatik lahmlegt! Jetzt sind die Seeleute gezwungen, ihren 50 Jahre alten Magnetkompass zu kalibrieren, um das Schiff auf Kurs zu halten und Kollisionen zu vermeiden. Östlich von Kodiak Island hat Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen bereits die Hälfte ihrer 14-Tonnen-Quote erreicht. Dennoch arbeitet die Crew rund um die Uhr, um das Momentum in den reichhaltigen Fanggründen zu nutzen.
