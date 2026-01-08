Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 08.01.2026: Die Gnade der See
45 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Gute Nachrichten aus der Beringsee: Der Bestand von Schneekrabben hat sich erholt. Nach 3-jährigem Fangstopp dürfen die Krustentiere in diesem Winter wieder gefischt werden. Insgesamt 2.000 Tonnen hat die Fischereibehörde Alaskas für den Fang freigegeben. Um sich ihren Anteil zu sichern, schmieden die Kapitäne Sig Hansen und Rick Shelford eine Allianz bei der Schneekrabben-Jagd. Da eine Menge Geld auf dem Spiel steht, ist der Pakt aber brüchig. Unterdessen rücken Keith Colburn mit der „Wizard“ und Jake Anderson auf der „Titan Explorer“ weit ins nördliche Fanggebiet vor. Dort geraten die Seeleute mitten in einen heftigen sibirischen Wintersturm!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.