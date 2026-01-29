Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 29.01.2026: Das Minenfeld
44 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6
Als ein Schleppnetzfischer die ausgebrachten Körbe von Keith Colburn und Jake Anderson bedroht, wenden die Kapitäne eine Guerilla-Taktik an, um den Trawler aus ihrem Fanggebiet zu vertreiben. Derweil hat sich Rick Shelford mit der „Aleutian Lady“ weit in den Nordwesten gewagt. Bis zur russischen Grenze sind es nur wenige Kilometer. Einem Tipp zufolge sollen sich hier, in dem entlegenen Teil des Beringmeers, reiche Schneekrabben-Gründe befinden. Die Seeleute könnten so ihre 50-Tonnen-Quote im Nu erfüllen! Aber bei eiszeitlichen Temperaturen von unter -30 Grad droht sogar robusten Krabben der Kältetod.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.