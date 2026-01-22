Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 22.01.2026: Ein Schlag ins Gesicht
44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Über 900 Kilometer weit in den nördlichen Fanggründen für Schneekrabben kommt es an Bord der „Northwestern“ zu einem schmerzhaften Arbeitsunfall. Als beim Einholen eine Korbleine von der Winde springt, zieht sich Decksmann Clark eine Schnittwunde am Kopf zu. Trotz des Verdachts auf Kieferbruch beißt Sigs Schwiegersohn die Zähne zusammen und macht weiter. Auch auf der „Titan Explorer“ gibt es Verletzte: Gerade hat Kapitän Jake Anderson einen ergiebigen Spot für Bairdi-Krabben gefunden, wendet sich das Blatt. Der Arm eines Crewmitglieds wurde zerquetscht. Vermutlich ist der Bizeps gerissen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.