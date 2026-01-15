Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 15.01.2026: Unsichtbar
44 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Raue See bestimmt den Start in die Wintersaison. Die harten Bedingungen fordern auch auf der „Titan Explorer“ ihren Tribut. Als die Steuerung an Bord ausfällt, muss Kapitän Jake Anderson sein gesamtes Können abrufen, um die Misere zwischen den Wellenbergen zu meistern. Da der Schaden auf hoher See unmöglich zu reparieren ist, muss das Schiff schleunigst zurück in den Hafen! Die Lösung? Mit zwei improvisierten Riesenrudern - verschraubte Fangkörbe und Sperrholzplatten - versucht sich die Crew selbst aus der Gefahrensituation heraus zu manövrieren. Das Problem dabei: Bis Dutch Harbor sind es 15 Stunden Fahrzeit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.