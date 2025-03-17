Forged With Steele
Folge 11: Raue Klinge
21 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Der junge Schmied Alec Steele aus Norwich stellt sich der Herausforderung, ein Wikinger-Sax herzustellen. Die schwere Hiebwaffe wurde von nordischen Plünderern und Kriegern benutzt.
