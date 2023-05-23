Frühlingsanfang / Golf oder Fußball Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 10: Frühlingsanfang / Golf oder Fußball
23 Min.
Franklin ruft seinen eigenen Feiertag aus, um den Frühlingsbeginn zu feiern. Franklin möchte mit Dad Golf spielen, aber es steht schon Fußball auf dem Programm.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004