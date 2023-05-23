Das Baseball-Spiel / Lesen macht Spaß Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 4: Das Baseball-Spiel / Lesen macht Spaß
23 Min.
Herr Mole arrangiert ein Freundschaftsspiel für Franklins nicht ganz so gutes Baseball-Team. Um das Lesen zu fördern, vergibt die Bibliothek T-Shirts.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004