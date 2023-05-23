Regeln sind Regeln / Wolfgang Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 2: Regeln sind Regeln / Wolfgang
23 Min.
Franklin bricht eine Sicherheitsregel im Schulbus. Als der wilde Wolvie zu Besuch kommt, versuchen Franklin und seine Freunde ihm auszuweichen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004