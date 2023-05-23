Ein Kürbis / Mit Flaschen und Zubern Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 3: Ein Kürbis / Mit Flaschen und Zubern
23 Min.
Franklin und Bär wollen mit ihrem Riesenkürbis den ersten Platz auf dem Jahrmarkt gewinnen. Franklin möchte mit Biber und Bär Musik machen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004