Wie echte Waldläufer / Das Interview Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 11: Wie echte Waldläufer / Das Interview
23 Min.
Mr. Turtle nimmt Franklin und Bär mit auf einen Kanuausflug. Franklin muss für eine Schulaufgabe jemanden aus seiner Nachbarschaft interviewen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004