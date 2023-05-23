Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 9: Krasse Rekorde / Abwarten
23 Min.
Franklin und seine Freunde testen gegenseitig ihre Ausdauer. Der Ausflug zum Zirkus verzögert sich, weil Mutti und Vati zuerst den Haushalt machen müssen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004