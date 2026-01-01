Das Buch ist weg / Geliebte Freundin Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 6: Das Buch ist weg / Geliebte Freundin
23 Min.
Franklin möchte Harriet nicht immer das gleiche Buch vorlesen und schmiedet einen Plan. Franklins neu gewonnene Freundschaft findet ein unerwartetes Ende.
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Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5: Nelvana International 2004