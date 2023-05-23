Eine Frage der Plätzchen / Iih, Spinat! Jetzt kostenlos streamen
Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt
Folge 13: Eine Frage der Plätzchen / Iih, Spinat!
23 Min.
Franklin und Bär wollen, dass ihre selbstgemachten Kekse besonders lange halten. Franklin erfährt von dem seltsamen Essen bei Bibers bevorstehendem Picknick.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nelvana International 2004