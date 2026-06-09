Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 13: Die Galionsfigur (1)
23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Wegen ihres Liebeskummers sucht Pippa Trost bei ihren Eltern und ihrem neuen Freund Julius. Ein anonymes Mixtape vor ihrer Tür weckt jedoch neue Hoffnung in ihr. Währenddessen beginnt Frieda eine Fortbildung zur Rettungssanitäterin und überzeugt Otto, endlich sein Geburtstagsgeschenk zu benutzen: ein Smartphone mit Blutzucker-App.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.