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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Der 7. Himmel (1)

JoynStaffel 1Folge 15vom 10.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 15: Der 7. Himmel (1)

23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Frieda und Pippa wollen Ottos Haus entrümpeln, doch dieser hängt noch sehr an den Sachen seiner verstorbenen Frau und reagiert verärgert. Als Otto dann den zusammengebrochenen Otto II entdeckt und Hilfe ruft, verbindet die beiden Männer das gemeinsame Leid über den Verlust ihrer Frauen, und eine Freundschaft zwischen ihnen beginnt. Währenddessen stellt Mirko fest, dass er sich zunehmend von seiner Freundin Andrea entfernt und mehr Freiraum benötigt.

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