Von Spicy Margaritas & SchneckenschleimJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 17: Von Spicy Margaritas & Schneckenschleim
32 Min.Folge vom 08.08.2026
BESCHREIBUNG: Sandra Bullock ist 62 und geht noch Bauchfrei- das können Clivia und Katharina auch und machen den Trend gleich mal nach- dazu gibt es Klatsch & Tratsch vom Feinsten und Spicy Margaritas. Außerdem wird der koranische Beautytrend "Schneckenschleim"-Masken getestet.....das flutscht.
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FrühlingsgeBlümel
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Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PULS 4