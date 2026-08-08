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FrühlingsgeBlümel

Von Spicy Margaritas & Schneckenschleim

Joyn ATStaffel 1Folge 17vom 08.08.2026
Von Spicy Margaritas & Schneckenschleim

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FrühlingsgeBlümel

Folge 17: Von Spicy Margaritas & Schneckenschleim

32 Min.Folge vom 08.08.2026

BESCHREIBUNG: Sandra Bullock ist 62 und geht noch Bauchfrei- das können Clivia und Katharina auch und machen den Trend gleich mal nach- dazu gibt es Klatsch & Tratsch vom Feinsten und Spicy Margaritas. Außerdem wird der koranische Beautytrend "Schneckenschleim"-Masken getestet.....das flutscht.

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