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FrühlingsgeBlümel

Caprihosen, Brad Pitt und Mausi Lugner

Joyn ATStaffel 1Folge 18vom 15.08.2026
Caprihosen, Brad Pitt und Mausi Lugner

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Folge 18: Caprihosen, Brad Pitt und Mausi Lugner

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

In dieser Folge ist wirklich für alle was dabei. Clivia und Katharina testen den neuen Trend Caprihosen, sie plaudern über den Alkoholrückfall von Brad Pitt und dann gibt es da dieses Nacktfoto von Mausi Lugner...

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