F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Die Suche nach Aschenputtel

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Folge 11: Die Suche nach Aschenputtel

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Um Punkt Mitternacht verschwindet Cinderella vom Ball des Prinzen. Ein Zeuge will gesehen haben, dass die junge Schönheit entführt worden ist. Ein gläserner Schuh ist der einzige Hinweis. Ein spannender Fall für die Ermittler der Märchenpolizei!

F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Studio 100 International
