F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Der nicht so tapfere Zinnsoldat

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Jeder erwartet, dass Zinnsoldat Timmy sich heldenhaft verhält, doch der fürchtet sich vor großen Aufgaben. Wie soll er da die schöne Ballerina Nina beeindrucken und das Märchen zu einem glücklichen Ende bringen? Die Märchenpolizei eilt zur Hilfe, um dem ängstlichen Zinnsoldaten auf die Sprünge zu helfen.

