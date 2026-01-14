Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Der Fall der drei kleinen Schweinchen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026

Das Steinhaus der kleinen Schweinchen ist auf mysteriöse Weise zusammengebrochen. War ein Baufehler der Grund oder hat da jemand nachgeholfen? Die Märchenpolizei muss die Geschichte schnell wieder in Ordnung bringen!

