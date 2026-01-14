Das Geheiminis der Bremer StadtmusikantenJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 13: Das Geheiminis der Bremer Stadtmusikanten
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Manager der Bremer Stadtmusikanten meldet seine Schützlinge als vermisst. Zeugen berichten über Spannungen zwischen den Bandmitgliedern, es gibt sogar Trennungsgerüchte. Was steckt dahinter? Ein spannender Fall für die Ermittler der Märchenpolizei!
