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F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Hilfe für Schneewittchen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Hilfe für Schneewittchen

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F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Folge 3: Hilfe für Schneewittchen

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Die böse Königin will Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel aus dem Weg räumen. Der Apfel wird jedoch gestohlen. Die Königin beauftragt nun Chris und Johny, ihn wiederzufinden. Die Spur führt zu den sieben Zwergen. Diese hatten es nur gut gemeint. Sie wussten ja nicht, dass ein Prinz die Schöne erlösen sollte.

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