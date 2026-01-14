Hilfe für SchneewittchenJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 3: Hilfe für Schneewittchen
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Die böse Königin will Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel aus dem Weg räumen. Der Apfel wird jedoch gestohlen. Die Königin beauftragt nun Chris und Johny, ihn wiederzufinden. Die Spur führt zu den sieben Zwergen. Diese hatten es nur gut gemeint. Sie wussten ja nicht, dass ein Prinz die Schöne erlösen sollte.
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F.T.P.D - Die Märchenpolizei
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: EM.TV & Merchandising AG, Talit Productions, Victory Media Group