F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Viel Ärger für das tapfere kleine Schneiderlein

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Ein Gürtel mit der Aufschrift „Sieben auf einen Streich“ verschwindet spurlos. Das kleine Schneiderlein hatte ihn sich extra als eine Art magischen Talisman angefertigt, mit dem er um die Hand der Königstochter anhalten wollte. Das Ermittlerduo der Märchenpolizei macht sich auf die Suche nach dem Prunkstück.

