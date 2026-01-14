Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026

Das Biest erwischt Belles Vater beim Stehlen einer Rose. Er muss versprechen, seine Tochter eine Woche bei dem Biest wohnen zu lassen, sonst muss er sterben. Der Vater geht auf den Tausch ein. Belle erschrickt fürchterlich, als sie das schreckliche Wesen sieht! Die Märchenpolizei muss dafür sorgen, dass sich das Biest und Belle innerhalb von einer Woche verlieben.

