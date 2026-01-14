Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Das hässliche Entlein auf der Flucht

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026

Alle sechs Küken von Mutter Ente sind verschwunden, sogar das hässliche Entlein! Zuletzt wurden die Entlein in der Nähe des dunklen, unheimlichen Waldes gesehen. Ein neuer spannender Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei, Johnny Legend und Chris Anderson.

