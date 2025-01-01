Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11
Folge 11: Geliebte Freundin

47 Min.Ab 12

Annette Wendland ist Inhaberin eines erfolgreichen Blumengeschäftes. Eines Tages erkrankt sie überraschend an Hirnhautentzündung und erwacht linksseitig gelähmt aus dem Koma. Für ihren Bruder Tobias ein willkommener Anlass, das Geschäft an sich zu reißen ...

