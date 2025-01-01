Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Geliebte Freundin
47 Min.Ab 12
Annette Wendland ist Inhaberin eines erfolgreichen Blumengeschäftes. Eines Tages erkrankt sie überraschend an Hirnhautentzündung und erwacht linksseitig gelähmt aus dem Koma. Für ihren Bruder Tobias ein willkommener Anlass, das Geschäft an sich zu reißen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH