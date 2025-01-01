Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Späte Reue
48 Min.Ab 12
Der Richter Hans Peter Wiegand treibt mit seiner pedantischen, rechthaberischen und unfreundlichen Art das Klinikpersonal an den Rand des Wahnsinns. Am meisten leidet seine Frau Gabriele unter ihm - noch vom Krankenbett aus tyrannisiert er sie. Verblüfft registrieren daher die Ärzte, dass Gabriele Wiegand schier übermenschliche Überredungskünste aufgeboten haben muss, um ihren Mann von der Notwendigkeit einer schriftlichen Einverständniserklärung zur OP zu überzeugen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH