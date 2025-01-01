Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Fahrerflucht

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6
Fahrerflucht

FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Fahrerflucht

47 Min.Ab 12

Ein 18-jähriges Mädchen wird mit einem Schädelhirntrauma eingeliefert. Ihre Identität ist unklar. Immer mehr erhärtet sich der Verdacht, dass sie das Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht wurde. Mit Hilfe der Presse wird ihre Mutter ausfindig gemacht - sie ist blind und ihre Tochter Odette ihr ganzer Lebensinhalt. Als Odette zu sich kommt, drohen neue Komplikationen. Dr. Stein, der eine Operation als zu risikoreich abgelehnt hatte, muss bangen, ob die Entscheidung richtig war ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen