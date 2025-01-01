Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Fahrerflucht
47 Min.Ab 12
Ein 18-jähriges Mädchen wird mit einem Schädelhirntrauma eingeliefert. Ihre Identität ist unklar. Immer mehr erhärtet sich der Verdacht, dass sie das Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht wurde. Mit Hilfe der Presse wird ihre Mutter ausfindig gemacht - sie ist blind und ihre Tochter Odette ihr ganzer Lebensinhalt. Als Odette zu sich kommt, drohen neue Komplikationen. Dr. Stein, der eine Operation als zu risikoreich abgelehnt hatte, muss bangen, ob die Entscheidung richtig war ...
