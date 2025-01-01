Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Nur ein kleiner Eingriff
47 Min.Ab 12
Marion Osterwalder ist jung, schön und sehr verliebt in ihren Mann Klaus. Die ansonsten kerngesunde und sportliche Frau muss für ein paar Tage ins Krankenhaus - Meniskusoperation. Für sie als Tennislehrerin eine Art Berufskrankheit, für das Ärzteteam eine Routinesache. Die OP verläuft ohne Komplikationen - kaum aus der Narkose erwacht, ist Marion schon wieder guter Dinge. Doch dann geschieht das Unfassbare: Herzstillstand. Das Leben der jungen Frau ist nicht zu retten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH