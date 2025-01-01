Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4
47 Min.Ab 12

Marion Osterwalder ist jung, schön und sehr verliebt in ihren Mann Klaus. Die ansonsten kerngesunde und sportliche Frau muss für ein paar Tage ins Krankenhaus - Meniskusoperation. Für sie als Tennislehrerin eine Art Berufskrankheit, für das Ärzteteam eine Routinesache. Die OP verläuft ohne Komplikationen - kaum aus der Narkose erwacht, ist Marion schon wieder guter Dinge. Doch dann geschieht das Unfassbare: Herzstillstand. Das Leben der jungen Frau ist nicht zu retten ...

