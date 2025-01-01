Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Rettung des Retters

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2
49 Min.Ab 12

Boby, ein entflohener Häftling, hat einen Stadtrundfahrtbus in seiner Gewalt. Ein Einsatzkommando hat den Bus umstellt. Der Geiselnehmer macht der Polizei klar, dass er keine Skrupel hat, alle Insassen zu töten. Der elfjährige Patrick verliert schließlich die Nerven und versucht zu fliehen. Als Boby auf den Jungen zielt, wirft sich Kapitän Adrian Deters mutig in die Schusslinie und rettet dem Kind dadurch das Leben. Schwer verletzt kommt der Lebensretter ins Krankenhaus ...

