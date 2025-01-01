Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Rettung des Retters
49 Min.Ab 12
Boby, ein entflohener Häftling, hat einen Stadtrundfahrtbus in seiner Gewalt. Ein Einsatzkommando hat den Bus umstellt. Der Geiselnehmer macht der Polizei klar, dass er keine Skrupel hat, alle Insassen zu töten. Der elfjährige Patrick verliert schließlich die Nerven und versucht zu fliehen. Als Boby auf den Jungen zielt, wirft sich Kapitän Adrian Deters mutig in die Schusslinie und rettet dem Kind dadurch das Leben. Schwer verletzt kommt der Lebensretter ins Krankenhaus ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
