Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Die neue Schwester
48 Min.Ab 12
Ausgerechnet an ihrem ersten Arbeitstag kommt die lang ersehnte neue Schwester Stephanie Wilde zu spät, was nicht nur bei Klara für Irritationen sorgt. Auf dem Weg zum Luisenkrankenhaus wurde sie Zeugin eines Unfalls und leistete sofort Erste Hilfe. Ihr hat es Bert Anger zu verdanken, dass er seinen Absturz von einem Strommast überlebte ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
