SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5
48 Min.Ab 12

Hanni Rüsch, die mit Magengeschwüren im Krankenhaus liegt, erlebt eine Überraschung: Ihre Bettnachbarin ist ihre Schwester Verena. Die Mädchen wuchsen getrennt bei ihren geschiedenen Eltern auf; ihr Verhältnis ist seit Langem gestört - man ist sich fremd geworden. Erst die Diagnose für Verena - sie hat eine lebensgefährliche Nierenerkrankung - ändert das. In dieser Situation fasst Hanni einen Entschluss, der nicht nur Verena völlig unerwartet trifft ...

SAT.1 GOLD
