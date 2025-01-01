Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Du sollst leben
48 Min.Ab 12
Hanni Rüsch, die mit Magengeschwüren im Krankenhaus liegt, erlebt eine Überraschung: Ihre Bettnachbarin ist ihre Schwester Verena. Die Mädchen wuchsen getrennt bei ihren geschiedenen Eltern auf; ihr Verhältnis ist seit Langem gestört - man ist sich fremd geworden. Erst die Diagnose für Verena - sie hat eine lebensgefährliche Nierenerkrankung - ändert das. In dieser Situation fasst Hanni einen Entschluss, der nicht nur Verena völlig unerwartet trifft ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
