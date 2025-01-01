Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Verdammter Ehrgeiz
47 Min.Ab 12
Dramatische Stunden durchleben Ärzte und Schwestern, nachdem der Bauarbeiter Bruno Kern ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wurde. An seiner linken Hand fehlen drei Finger - abgetrennt vom Greifer eines Baggers. Nachdem Stefanie in einer nächtlichen Suchaktion die Finger finden konnte, vollbringt Prof. Günther das schier Unmögliche: Bruno wird seine Hand wieder gebrauchen können. Doch trotz der geglückten OP verschlechtert sich sein Gesundheitszustand von Stunde zu Stunde ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH