Galileo 360°

Die verrücktesten Städte

ProSieben MAXX
Folge vom 14.07.2016
Die verrücktesten Städte

Die verrücktesten StädteJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 14.07.2016: Die verrücktesten Städte

110 Min.
Ab 12

Wer New York, Peking oder Paris zu den besonderen Städten der Welt zählt, liegt nicht komplett daneben. Aber wirklich Recht hat er damit auch nicht. "Galileo 360°" zeigt Orte, die wirklich außergewöhnlich sind. Zum Beispiel eine Stadt ganz aus Eis im Nordosten Chinas. Oder eine Stadt, gebaut auf Hunderten Millionen Tonnen Stahl in Aserbaidschan. Und dann wäre da noch das kleine Dorf in Spanien, das in der Lotterie 180 Millionen Euro gewann ...

