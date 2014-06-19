Galileo 360° Spezial - Die Geschmacksjäger (2)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.06.2014: Galileo 360° Spezial - Die Geschmacksjäger (2)
Chips und Flips beim Fußball waren gestern! Mit den Rezepten des ProSiebenMAXX "Galileo 360° Spezial - Die Geschmacksjäger" wird die Fußball-WM auch kulinarisch zu einem aufregenden Highlight im Sommer. Funda Vanroy heizt mit ausgefallenen Rezepten der WM-Gemeinde ein: Vom scharfem Curry bis hin zum perfekt gegrilltem Spanferkel kommen WM- und Kochfans voll auf ihre Kosten.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© ProSieben