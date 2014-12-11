Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Luxus total

ProSieben MAXXFolge vom 11.12.2014
Luxus total

110 Min.Folge vom 11.12.2014Ab 12

Teure Autos, exklusive Schmuckstücke, handgebrautes Edelbier - bei "Galileo 360°" dreht sich dieses Mal alles um das Thema Luxus. Wie und wo entstehen die teuersten Perlen der Welt? Halten die angeblich exquisitesten Delikatessen Deutschlands wirklich, was sie versprechen? Und wie hilft der Brite Andrew Morris Otto Normalbürger dabei, wenigstens einmal im Leben hinter dem Steuer einer Edelkarosse zu sitzen? Die Antworten gibt's bei uns.

