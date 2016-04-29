Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Fundas Deutschland Spezial

ProSieben MAXXFolge vom 29.04.2016
Fundas Deutschland Spezial

Fundas Deutschland SpezialJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 29.04.2016: Fundas Deutschland Spezial

111 Min.Folge vom 29.04.2016Ab 12

So haben Sie Deutschland noch nie gesehen: Zum ProSieben-MAXX-Geburtstag reist "Galileo 360°"-Moderatorin Funda Vanroy durch die Bundesrepublik. In der bildstarken und informativen Reportage "Galileo 360°: Fundas Deutschland Spezial" führt sie den Zuschauer an kuriose und extreme Orte der Superlative. Einer davon: die Ostseeinsel Riems. Sie gilt als gefährlichster Platz des Landes. BSE, Malaria und Schweinegrippe sind nur einige der Erreger, die hier erforscht werden ...

Alle verfügbaren Folgen