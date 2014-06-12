Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360° Spezial - Die Geschmacksjäger

ProSieben MAXX
Folge vom 12.06.2014
92 Min.
Ab 12

Hongkong, Vietnam, Kambodscha: Zwei Köche erleben das Geschmackserlebnis ihres Lebens. Zwölf Wochen lang bereisen sie die Küchen Asiens. Ihr Ziel: Die ungewöhnlichsten Gerichte der Welt aufspüren. Ihr Traum: ein eigenes Restaurant in Deutschland. Johannes und Moritz, zwei Köche-Kumpels, sind die Geschmacksjäger. Diese Reise führt sie an ihre Grenzen. Auf sie warten einmalige Gerichte, unbekannte Kochtechniken, echte Herausforderungen.

