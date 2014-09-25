Fremde Länder, fremde Küchen (2)Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 25.09.2014: Fremde Länder, fremde Küchen (2)
110 Min.
Saumagen oder Pansen sind ja auch nicht gerade jedermanns Sache. Daher ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, was in anderen Teilen der Welt auf den Tisch kommt. "Galileo 360°" präsentiert kulinarische Ungewöhnlichkeiten aus fremden Küchen. Unter anderem dabei: Leuchtendes Sushi, das schärfste Chili der Welt und das absolute Luxusfleisch.
