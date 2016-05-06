Adrenalin pur - Das Action SpezialJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 06.05.2016: Adrenalin pur - Das Action Spezial
110 Min.Folge vom 06.05.2016Ab 12
Wenn das eigene Leben in Gefahr ist, fühlen sich viele am lebendigsten. "Galileo 360°" zeigt, wie sich diese Adrenalinjunkies in Deutschland ihren Kick besorgen können. Ob beim härtesten Amateur-Rennen der Welt, auf unglaublichen Rutschen oder bei einem Slackline-Stunt zwischen zwei fahrenden LKW.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
