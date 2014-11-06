Galileo 360°
Folge vom 06.11.2014: Männer, die ans Limit gehen
110 Min.Folge vom 06.11.2014Ab 12
"Galileo 360°" zeigt Menschen, die an ihr Limit gehen - und darüber hinaus! Franz Müllner arbeitet an einem ganz besonderen Weltrekordversuch: Er will mit reiner Muskelkraft ein Langstreckenflugzeug ziehen. Biba Struja hat eine andere faszinierende Fähigkeit: Er scheint gegenüber Elektrizität unverwundbar zu sein. Und außerdem: Ein Extrem-Taucher versucht, in einen zugefrorenen See Rekorde zu brechen - und zwar ohne Atemgerät.
