Galileo 360°
Folge vom 28.08.2014: Der Weg ist das Ziel! - Kurios von A nach B
110 Min.Folge vom 28.08.2014Ab 12
Der Weg ist das Ziel - das sagt sich so einfach. Tatsächlich wollen die meisten möglichst schnell von A nach B, um dann dort das zu tun, weswegen sie eigentlich aufgebrochen sind. "Galileo 360°" zeigt, dass es auch anders geht. Wie kommt man mit 100 Euro vom Rheinland zum Nordkap? Gibt es eine Möglichkeit, Sao Paolo in der Rush Hour ohne Stau zu durchqueren? Wo steht eigentlich der beste Flughafen der Welt? Heute gibt es Antworten ...
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
