Galileo 360°
Folge vom 24.04.2014: Wildes Afrika
109 Min.Folge vom 24.04.2014Ab 12
"Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit", lautet ein afrikanisches Sprichwort. Der schwarze Kontinent lebt bis heute nach seinem eigenen Rhythmus und schreibt dabei Geschichten, die es in dieser Form nirgendwo anders auf der Welt gibt. "Galileo 360°" erzählt einige von ihnen. Über den afrikanischen König in der deutschen Nachbarschaft, über den dritten Frühling ausrangierter Autos und über das Leben der Hadzabe, die bis heute ohne Wohnsitz oder Geld auskommen.
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Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 2017-2023: ProSieben MAXX & © Season 2018-2023: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX & © Season 2023: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben & © Season 2017-2018, Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan
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