Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

China Spezial

ProSieben MAXXFolge vom 02.04.2015
China Spezial

China SpezialJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 02.04.2015: China Spezial

110 Min.Folge vom 02.04.2015Ab 12

China ist "das Reich der Mitte". Was natürlich nicht bedeutet, dass es in dem riesigen Land nichts Extremes zu erleben gibt. Im Gegenteil. "Galileo 360°" zeigt nicht nur, wie das Land wirtschaftlich vom Problemkind zum Motor der Weltkonjunktur wurde. Auch besondere Geschichten finden ihren Platz - wie das Dorf der Schlangen oder die Erfindung des Gesichtsbikini.

Alle verfügbaren Folgen