Galileo 360°
Folge vom 06.02.2014: Unter Null - Mensch vs. Minusgrade
110 Min.Folge vom 06.02.2014Ab 12
Es ist viel zu kalt. Ein Gefühl, das jeder kennt, der an einem winterlichen Morgen den Schal enger zieht. Doch wie leben Menschen, bei denen -20 bis -30 Grad keine Seltenheit sind? Nur eine der coolen Fragen, die "Galileo 360" rund ums Thema Kälte beantwortet. Außerdem wird gezeigt, wie man sich nach einem Eis-Einbruch verhalten sollte und wie das Auto in der kalten Wildnis zum Survival-Kit werden kann.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
