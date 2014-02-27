Erde in Bewegung - Die Urgewalten der NaturJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 27.02.2014: Erde in Bewegung - Die Urgewalten der Natur
111 Min.Folge vom 27.02.2014Ab 12
Mutter Natur hat viele Gesichter. Oft raubt sie uns Mensch mit reiner Schönheit den Atem, doch manchmal lehrt sie uns auch das Fürchten. "Galileo 360°" präsentiert faszinierende Naturphänomene und zeigt durch Experiment, wie der Mensch auf sie vorbereitet ist.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
